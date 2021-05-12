Türkiye Son dakika... Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi

Son dakika... Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi

Türkiye

Son dakika... Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi

Gelen bir son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sinovac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın Esenboğa Havalimanı'na indiğini duyurdu.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 12:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi" ifadeleri kullanıldı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. 

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.



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