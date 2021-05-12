Son dakika... Sinovac, Türkiye'ye üretim lisansı verdi!
Gelen bir son dakika haberine göre Sinovac CEO'su Yin Weidong, Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 09:12 Son Güncelleme:
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Sinovac CEO’su Yin Weidong, Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti. Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti.
Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.
Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.
Yin ayrıca, farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.
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