Türkiye Son dakika: Sır ölümde kafa karıştıran soru: Neden banyo penceresi?

Son dakika: Sır ölümde kafa karıştıran soru: Neden banyo penceresi?

Türkiye

Son dakika: Sır ölümde kafa karıştıran soru: Neden banyo penceresi?

İstanbul’da apartman boşluğuna düşerek ölen 2 çocuk annesi Hülya Karabul'un ölümünde dikkat çeken detay araştırılıyor. Karabul’un düştüğü yerin küçük banyo penceresi olması ekiplerde şüphe uyandırdı. İşte detaylar...

29 Haziran 2021, Salı 07:52 Son Güncelleme:
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İstanbul’da önceki gece iki çocuk annesi Hülya Karabul apartman boşluğuna düşerek öldü. Karabul’un düştüğü yerin küçük banyo penceresi olması akıllara cinayet şüphesini getirdi.



İstanbul Bahçelievler'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Hülya Karabul (39), gece saatlerinde 6'ncı kattaki dairesinden iki apartman arasındaki boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Karabul'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 


KAZA MI CİNAYET Mİ?

Polis yaşanan olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Öte yandan genç kadının, çok sayıda penceresi bulunan dairenin ufak banyo camından düşmesi dikkat çekti. 

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA TATİLE GİDECEKTİ

Sabah'ın haberine göre, genç kadının eşi ve çocuklarıyla birkaç gün sonra tatile gitmeyi planladığı, düşmesinden hemen önce de ailesiyle neşeli bir akşam geçirdiği öğrenildi. 

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