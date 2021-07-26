Türkiye Son dakika: Sıra uyarısı yaptığı için doktora çivili tahtayla saldırdı

Son dakika: Sıra uyarısı yaptığı için doktora çivili tahtayla saldırdı

Türkiye

Son dakika: Sıra uyarısı yaptığı için doktora çivili tahtayla saldırdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, ilaç yazdırmak için aile hekimine giden E.C. (27), sırasını beklemesini söyleyen doktor Özgür Kalebaş’a çivili tahtayla saldırdı. Saldırgan E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 23:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 17.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Asım Kamile Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Aile Sağlığı Merkezine ilaç yazdırmak için gelen E.C., doktorun odasına girdi. İddiaya göre, bir ilaç gösterip aynısından yazdırmak isteyen E.C.’ye doktor Kalebaş, sırada 5 kişinin bulunduğunu belirterek beklemesi gerektiğini ifade etti.

Doktorla tartışan E.C. sinirlenip binadan çıkarak bir marketin önünde duran palet tahtalarından birini alıp geri döndü. E.C., iddiaya göre üzerinde çiviler bulunan tahtayla doktora vurdu, muayene odasının kapısına da bir darbe indirerek kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. E.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından doktor Özgür Kalebaş, darp raporu almak için İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti.

Olayı gören bir market çalışanı Hasan Ş., E.C.’nin dışarıdaki tahtalardan birini alarak doktorun üzerine doğru koştuğunu gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat) (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı26 Temmuz korona tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Bravo doktor
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye fırsatı kaçırmamalı
Hakan Çelik
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir önerim var
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na hapis istemi