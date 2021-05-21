Türkiye Son dakika: Şırnak ve Batman'da askeri tesislere saldırı girişimi

Son dakika: Şırnak ve Batman'da askeri tesislere saldırı girişimi

Türkiye

Son dakika: Şırnak ve Batman'da askeri tesislere saldırı girişimi

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak ve Batman'da maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi. Saldırının düzenlendiği tesislerde hasar ya da ZAYİAT meydana gelmediği ifade edildi.

21 Mayıs 2021, Cuma 00:21 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Alınan tedbirlerle saldırıda zayiat meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir" denildi.

DHA


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