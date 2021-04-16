Türkiye Son dakika... Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

Son dakika... Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

Türkiye

Son dakika... Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

16 Nisan 2021, Cuma 11:55 Son Güncelleme:
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Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı. 


Çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindekileri taşıyan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, havada arıza yaptı. AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da olduğu uçakla arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapıldı. Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti. 

'33 BİN FİTTEYKEN MOTOR FANLARINDA YÜKSEK BİR GÜRÜLTÜ İLE KARŞILAŞTIK'

Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı. Bakan Pakdemirli, havaalanından çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Rabbim beterinden saklasın. Yaklaşık 33 bin fitteyken motor fanlarında yüksek bir gürültü ile karşılaştık. İrtifayı azalttık ancak buna rağmen gürültü geçmeyince emniyet açısından Malatya’ya indik. Şimdi de Şırnak programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli açıklamasının ardından Malatya Kara Havacılık Alayı'na geçerek, helikopterle Şırnak'a hareket etti.

DHA

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