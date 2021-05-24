Son dakika... Şırnak’ta çatışma! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 11:29 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt J. Komd.Tug.K.lığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.
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