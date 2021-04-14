İstanbul Ortaköy'de birlikte yaşadığı sevgilisi Sırp model Tanja Dukic’i eve kilitleyerek darp ettiği iddia edilen 44 yaşındaki Çağrı Tortop’un yargılandığı davada mahkemeye ulaşan rapor sanığın savunmasını çürüttü.

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İlk savunmasında, “Tanja kendine zarar verdi. Saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112’yi aradım” demişti. Ancak, telefon kayıtları incelenen sanığın 112’i hiç aramadığı ortaya çıktı.

İstanbul Ortaköy’de 2 Haziran 2019 tarihinde birlikte yaşadığı sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic’i eve kilitleyip darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop’un yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Çağrı Tortop avukatıyla birlikte katıldı.

Tanja Dukic ise duruşmaya katılmadı. Önceki duruşmalarda savunma yapan sanık, Tanja Dukic’in psikolojik sorunları olduğunu söylemişti. Olay anında Dukic’in kriz geçirdiğini ve kendisini pencereden atmaya kalktığını söylemişti.

Tortop, Dukic’in saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112’yi aradığını söyledi., “Tortop İSE yaşanan olayın ardından "Telefon kayıtlarım incelenirse 112’yi aradığım ortaya çıkacaktır” demişti.

112’Yİ HİÇ ARAMAMIŞ

Sanığın bu savunmasının ardından mahkeme 112 kayıtlarının incelenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı yazmıştı.

Bugün yapılan duruşmada BTK’dan beklenen cevabın geldiği ve sanığın olay günü 112’yi hiç aramadığı ortaya çıktı. Söz alan Tanja Dukic’in avukatı, “Sanığın beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir” dedi.

“HASTANEYİ ARADIM”

Sanık Tortop ise rapora ilişkin söz alarak, “Ben o gün hastaneyi aradım 112 olarak adlandırmış olabilirim. Benim sosyal medyada halen üzerime gelinmektedir” dedi.

Alınan beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, müştekinin de olay günü kimleri aradığının tespit edilmesi için BTK’ya yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan Sırp model yaşadığı olayla ilgili verdiği ilk ifadede, ''Sanık Çağrı bana 'Seni kesip bir yere atabilirim ve kimse seni elimden alamaz' dedi. 8 saat boyunca sürekli böyle değildik, psikolojik işkenceler yapıyordu. Ben fotoğrafçımla yatmadığım için kabul etmedim. Karın bölgeme sürekli vurduğu için altıma idrarımı kaçırdım. Çığlık attım, her şeyi denedim."

"Saat gece 2 gibi 'ambulansı ara lütfen' dedim Çağrı'ya. Sanık Çağrı arar gibi yaptı ancak aramadı. Alkol aldığı anlaşılmasın, diye aramadı. Beni duşa götürdü soğuk su ile ayıltmaya çalıştı. Ayıldıktan sonra 'Bir sefere daha hazır mısın?' dedi. Yatak odasında işkence devam etti. Sonra uykuya dalmışım.

"Sabah 07.00 gibi uyandım. Her şey dağılmıştı. Çağrı içeride iç çamaşırları ile oturuyordu. Elinde bıçak vardı. Hiçbir şeyin değişmediğini anladım. Onu bıçakla görünce ters psikoloji yapmak için, ‘Ben hatalıyım, senden başka kimsem yok’ dedim. Bana ‘Yalancı bırakırsam polise gideceksin ve fotoğrafçın ile yatmaya devam edeceksin’ ifadelerini kullandı.

Damla Güler-Milliyet