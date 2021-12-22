Son dakika: Şişli’de kadınlara kabusu yaşatan kişi yakalandı!

Olay, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürürken A.A’nın yanına yanaşan şüpheli, el çabukluğu ile çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaştı. Telefonunun çalındığını anlayan kişi, şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Bu sırada Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli’nin el çabukluğu ile çantadan cep telefonu çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayda yolda yürüyen kişinin yanına yanaşan şüpheli çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor. İkinci olayda ise kalabalıkta el çabukluğu ile kadının çantasındaki cep telefonunu çalıyor.

Polis merkezinde yapılan araştırmada Cezayir uyruklu M.M’nin (43), yine Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasındaki müşteriden de aynı yöntemle cep telefonu çaldığı belirlendi. Şüpheli M.M Şişli Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edildi.



