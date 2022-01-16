Türkiye Son dakika: Sivas Koyulhisar'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Sivas Koyulhisar'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Sivas Koyulhisar'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'taki kaza haberi son dakika olarak geçti. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün yağan kar nedeni ile yolda devrilen tıra çarptı. Kazada ölü ve yaralılar var.

16 Ocak 2022, Pazar 09:02 Son Güncelleme:
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün yolda kaza yapan TIR'a çarptıktan sonra devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.


Kaza, saat 06.00 sıralarında Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkiinde meydana geldi. Burhan Türkmen yönetimindeki 06 ED 9997 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen Ağrı Doğuş firmasına ait Memo Yakar idaresindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü de yoldaki TIR'a çarptıktan sonra devrildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolculardan Mehmet Emin Solhan (44) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Her iki aracın sürücüleri ile yolcu otobüsünde bulunan Siracettin Korkunç, Nihat Gün, Rıfat Erdoğan, Necmettin Solhan, Torun Bulan, İlhan Solhan, Nezir Akhan, Ebubekir Taşdan, Cimşit Taşdan, İsmet Erdoğan, Raşit Solhan, Gevez Solhan, Raziye Aydemir, Sertip Solhan, Orhan Keskin, Ali Korkunç, Ömer Solhan, Mustafa Solhan, Fahrettin Aydemir, Hüseyin Solhan, Dindar Taşdan, Nesim Erdoğan, Fesih Solhan, Cahit Solhan ve Cemil Solhan yaralandı.

Ambulanslarla ilk olarak Koyulhisar ve Suşehri'ndeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan bazıları Sivas'a sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

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