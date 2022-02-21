Türkiye Son dakika: Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Sivas’ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Şubat 2022, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Cengiz Çevikoğlu (47) idaresindeki 58 FK 454 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Cengiz Çevikoğlu aracın içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis içerisindeki, A.P, A.Ç, E.K, M.B, M.K, F.K, F.Ö, T.A, S.O, S.U, A.A, M.E. isimli 12 yaralının ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

SİVAS (İHA)

İlgili Haberler
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: Dikkatli olunCinayette kan donduran detaylar! Cani kocaya verilen ceza belli oldu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 21 Şubat 2022 On Numara çekiliş sonuçları