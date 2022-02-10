Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Ada yönetimindeki 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan TIR'ın dorsesine saplandı.









Kazada yolcu otobüsünün şoförü Zafer Ada olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan bir yolcu 2 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılabildi. Yaralılar Sarkışla ve Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

SİVAS (İHA)



