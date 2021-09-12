Türkiye Son dakika: Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika: Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

12 Eylül 2021, Pazar 22:43 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Gediz- Uşak Karayolu üzerindeki Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cengiz Şahin yönetimindeki 43 ST 286 plakalı sivil polis aracı, Numan Yalçın'ın (26) kullandığı 43 ABL 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sivil polis aracında bulunan Şahin ile polis memuru Muhammed Esat Coşar, diğer otomobilde ise sürücü Numan Yalçın, yolcu konumunda bulunan Hasan Yalçın (58) ve Dudu Yalçın (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Hasan Yalçın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan polislerin görevde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya) (DHA)

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