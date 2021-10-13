Türkiye Son dakika... 'Siyasi cinayet' iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika... 'Siyasi cinayet' iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye

Son dakika... 'Siyasi cinayet' iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 10:30 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

AA

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