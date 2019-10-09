Son dakika... Siyasilerden peş peşe açıklamalar

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:

"Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."

ÖZGÜR ÖZEL - CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ:

''Her an bekliyorduk. Şu çok barizdi, Trump ile yapılan görüşme ve ardından Trump'ın attığı tweetler; "bana söz verdiler, sınırları geçmeyin" Operasyona ilişkin çok ciddi işaretler veriyordu.

Ve Amerikan askeri varlığının operasyonun yapılacağı yerden çekilmesi bu operasyonun başlamak üzere olduğunu görülüyordu.

Bizim söyleyeceğimiz hiçbir Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, anneleri evlatlarına kavuşabilsin. Dualarımız askerlerimizle.''

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ:

''Gazamız mübarek olsun. Biz başından itibaren BBP olarak bu harekatın zorunlu, Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli olduğunu ifade etmiştik. Başından beri destekliyoruz zaten. ABD'nin oradaki birliklerini çekmesini bekleniyordu. Bugün-yarın eli kulağındaydı. Harekatın fiilen başlamış olduğunu da bütün dünya duymuş oldu. Türkiye'nin oradaki amacı, hem sınır güvenliğimizi korumak, sınırımızın hemen öbür tarafından bize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak; PKK PYD ve DEAŞ'a yönelik bir operasyon bu. Mehmetçiklerimizin muzaffer olacağına inanıyorum.''



