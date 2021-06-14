İstanbul Ümraniye’de iddiaya göre bir giysi butiğinin iletişim telefonuna mesaj atan şahıs, taciz içerikli mesajlarıyla butik çalışanlarını korkuttu. ‘Sizin köpeğiniz olmak istiyorum ve size düzenli olarak para göndermek istiyorum.’ şeklinde mesajlar attığı için butik sahibinin şikayetçi olmasının ardından şahıs hakkında ‘Cinsel taciz’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Ümraniye'de bir giysi butiği işleten 25 yaşındaki R.K. isimli genç kadın, iddiaya göre butiğinin iletişim telefonuna gelen taciz içerikli mesajlarla karşı karşıya kaldı. Tanımadığı şahıstan gelen mesajlar sonucu kendisi ve diğer butik çalışanları büyük korku ve panik yaşadı.

'BEN KÖPEĞİM, SİZİN HİZMETÇİNİZ OLMAK İSTİYORUM'

Giysi butiğinin iletişim hesabını sosyal medyadan bulan 25 yaşındaki O.G. isimli şahıs, butiğin iletişim telefonuna cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Butik iletişim telefonuna mesaj atarak önce yerlerinin nerede olduğunu soran şahıs, butik çalışanının mesajına cevap vermesi sonucu taciz edici mesajlar atmaya başladı. 'Ben köpeğim. Yani sizin hizmetçiniz olup size yardım etmek, her ay hesabınıza para göndermek istiyorum. Lütfen yalvarıyorum size. İzin verin ispatlıyayım kendimi.' şeklinde mesajlar atan O.G., butik çalışanlarını ürküttü.

CİNSEL TACİZDEN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gelen mesajların ardından 25 yaşındaki butik sahibi R.K. isimli genç kadın, butiğinin iletişim telefonuna cinsel içerikli mesajlar atan O.G. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Genç kadının şikayetinin ardından O.G. hakkında 'Cinsel taciz' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 25 yaşındaki O.G.'nin yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

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