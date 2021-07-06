Son dakika: Skandal! Aşı diye tuzlu su enjekte ettiler

Son dakika: Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da sahte aşı skandalı patlak verdi. Aralarında doktorların da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

Yetkililer, Mumbai kentinde ve çevresinde bir grup dolandırıcının yüzlerce kişiye aşı diye tuzlu su enjekte ettiğini bildirdi. Aralarında doktorların da bulunduğu dolandırıcılar tutuklandı.

Olay, AstraZeneca lisansı altında üretilen Covishield adlı aşıyı yaptırdığını sananların hükümetin aşıyla ilgili internet sitesinde kendilerini bulamamasından ve aşı kartlarından şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Bunun ardından durum polise intikal etti ve bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, 25 Mayıs-6 Haziran arasında 12 toplu aşılama etkinliği düzenlendiğini ve tahmini 2 bin 500 kişiye tuzlu su enjekte edildiğini söyledi.

Mumbai polisinden Vishal Thakur, dolandırıcıların aşı başına 10-17 dolar (80-150 TL) aldığını ve toplamda yaklaşık 28 bin dolar (yaklaşık 240 bin TL) kazandığını ifade etti.

"Dolandırıcılar tuzlu su enjekte ediyorlardı. Kurdukları her aşı merkezinde bunu yapıyorlardı" diyen Thakur sahte aşı kartı, aşı şişesi ve şırınga için bir hastane kullanıldığını kaydetti.

Dolandırıcılık, cinayet girişimi ve komplo düzenlemekle suçlanan 14 kişi tutuklandı. Mumbai'deki Shivam Hastanesi de mühürlendi. Thakur, soruşturmanın devam ettiğini ve tutuklu sayısının artabileceğini sözlerine ekledi.

HİNDİSTAN'IN KOVİD-19 VERİLERİ

Toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçen Hindistan, en çok vaka görülen ülke listesinde ABD'nin ardından ikinci sırada. Ülkede 403 bini aşkın kişiyse virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Oxford Üniversitesi’nin verilerine göre yaklaşık 1,4 milyar kişinin yaşadığı ülkede 340 milyondan fazla kişi aşı yaptırdı. Ancak iki doz aşı yaptıranların sayısı nüfusun yüzde 4,6'sına tekabül ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe



