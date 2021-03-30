Son dakika: Slovakya'da başbakan istifa etti
Son dakika haberine göre, Slovakya Başbakanı Matovic istifa etti.
30 Mart 2021, Salı 17:36 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Slovakya Başbakanı Matovic görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ülkede koalisyon hükümeti içindeki gerginlik sürerken Başbakan Matovic, koalisyon içindeki sorunların giderilmesi için, partisinden Ekonomi Bakanı Heger'in başbakanlık görevine getirilmesi koşuluyla istifa etmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.
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