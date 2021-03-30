Dünya Son dakika: Slovakya'da başbakan istifa etti

Son dakika: Slovakya'da başbakan istifa etti

Dünya

Son dakika: Slovakya'da başbakan istifa etti

Son dakika haberine göre, Slovakya Başbakanı Matovic istifa etti.

30 Mart 2021, Salı 17:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre, Slovakya Başbakanı Matovic görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ülkede koalisyon hükümeti içindeki gerginlik sürerken Başbakan Matovic, koalisyon içindeki sorunların giderilmesi için, partisinden Ekonomi Bakanı Heger'in başbakanlık görevine getirilmesi koşuluyla istifa etmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs bir kez daha mutasyona uğradı! Aşıya karşı...