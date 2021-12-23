Türkiye Son dakika: SMA hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama! 'Hayırlı olsun!'

Son dakika: SMA hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama! 'Hayırlı olsun!'

Türkiye

Son dakika: SMA hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama! 'Hayırlı olsun!'

SMA hastalığının önlenmesi için Aile Hekimliklerinde bugün itibariyle, evlenecek çiftlere uygulanacak tarama testleri yapılmaya başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun.' dedi.

23 Aralık 2021, Perşembe 10:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı Aile Hekimliklerinde bugün itibariyle uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." dedi.


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