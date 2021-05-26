Türkiye Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Türkiye

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika haberine göre İstanbul'da sokağa çıkma yasağı-kısıtlamasının bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.40 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 10:29 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kentte yaşam normale döndü.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlardan bazıları toplu taşıma araçlarını kullanırken, bazıları kendi araçlarını tercih etti.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Şirinevler'de başlayan trafik yoğunluğu, Şişli mevkisinde normale dönerken, TEM otoyolunda Seyrantepe'ye kadar yoğunluk sürüyor. Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da ana arterlerde ve katılım noktalarında yoğunluk gözlendi.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru yoğunluk oluştu.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 09.40 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.


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