İstanbul Sancaktepe'de sokak ortasında annesine silah doğrultup, darbeden kişiyi çevredekiler, engelledi. Şüpheli Hüseyin B., gözaltına alınırken, dehşet anları kameralara yansıdı.









10 BİN LİRALIK CEP TELEFONU İSTEMİŞ

Olay Genç Osman Caddesi Beyti Sokakta pazartesi günü yaşandı. Hüseyin B. isimli kişi iddiaya göre annesinden 10 bin liralık cep telefonu almasını istedi. Olumsuz yanıt alan kişi, annesi, Salise B.'yi sokakta darbetmeye başladı. Hüseyin B., bir ara belindeki silahı annesine yöneltti. Bu sırada olayı görenler Hüseyin B.'ye müdahale etti. Hüseyin B., kendine müdahale eden bir kişiyi de dövmeye çalıştı.

"HER ZAMAN BUNU YAPIYOR EVLAT İŞTE, ATSAN ATILMIYOR"

Daha sonra annesini de yanına alan Hüseyin B. uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri, Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ekip otosuna götürülmeye çalışılırken, çevredekilerden biri şüpheliye sopayla vurdu. Oğlunun saldırısına uğrayan anne Salise B. ise, "Her zaman bunu yapıyor. Evlat işte, atsan atılmıyor" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.







