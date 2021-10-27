Son dakika! Sokakta ölü bulunan Hülya'nın intihar ettiği ortaya çıktı
Isparta’da, sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulduğu Hülya A.'nın kendini vurduğu ortaya çıktı.
27 Ekim 2021, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Isparta’da, silah sesi duyulması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polisin, sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulduğu Hülya A.'nın (39), intihar ettiği anlaşıldı.
KOCASININ TABANCASINI ALMIŞ
Eğirdir'de dün öğle saatlerinde Adayolu Caddesi'nde otogar yakınında silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya A.'yı göğsünden vurulmuş halde buldu.
Polis, olayın ardından eşi C. A.'nın ifadesini aldı. Araştırma sonrasında Hülya A.'nın intihar ettiği anlaşıldı. Yaklaşık 2 yıl önce evlendiği asker eşiyle tartışan Hülya A.'nın öğle saatlerinde valiziyle evden ayrıldığı, yanına kocasının tabancasını da aldığı belirtildi.
Hülya A.'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.