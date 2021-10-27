Türkiye Son dakika! Sokakta ölü bulunan Hülya'nın intihar ettiği ortaya çıktı

Son dakika! Sokakta ölü bulunan Hülya'nın intihar ettiği ortaya çıktı

Türkiye

Son dakika! Sokakta ölü bulunan Hülya'nın intihar ettiği ortaya çıktı

Isparta’da, sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulduğu Hülya A.'nın kendini vurduğu ortaya çıktı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Isparta’da, silah sesi duyulması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polisin, sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulduğu Hülya A.'nın (39), intihar ettiği anlaşıldı.



KOCASININ TABANCASINI ALMIŞ

Eğirdir'de dün öğle saatlerinde Adayolu Caddesi'nde otogar yakınında silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya A.'yı göğsünden vurulmuş halde buldu.

Polis, olayın ardından eşi C. A.'nın ifadesini aldı. Araştırma sonrasında Hülya A.'nın intihar ettiği anlaşıldı. Yaklaşık 2 yıl önce evlendiği asker eşiyle tartışan Hülya A.'nın öğle saatlerinde valiziyle evden ayrıldığı, yanına kocasının tabancasını da aldığı belirtildi.

Hülya A.'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kime yaradı?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye’nin yeni bir Merkel’e ihtiyacı var
Hakan Çelik
Banu Şen
Doğanın cömert davrandığı sanayi ve kültür kenti: Denizli
Banu Şen
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çalışanlarına saldıran patrona istenen ceza belli oldu