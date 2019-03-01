Son dakika! Somali'de bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından silahlı saldırgan ve polisler arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
Somali basını, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; otel önünde gerçekleşen patlama sonrası silah seslerinin duyulduğunu duyurdu.
Saldırı sebebiyle en az 29 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı belirtildi.