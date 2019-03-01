Son dakika! Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından silahlı saldırgan ve polisler arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

01 Mart 2019, Cuma 10:19
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Son dakika! Somali'de bombalı saldırı

Somali basını, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; otel önünde gerçekleşen patlama sonrası silah seslerinin duyulduğunu duyurdu. 

Saldırı sebebiyle en az 29 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı belirtildi.


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