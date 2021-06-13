Türkiye Son dakika: Son dakika: Tabancasını temizleyen muhtar karısını vurdu

Son dakika: Son dakika: Tabancasını temizleyen muhtar karısını vurdu

Türkiye

Son dakika: Son dakika: Tabancasını temizleyen muhtar karısını vurdu

Son dakika haberine göre, Antalya’nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı Süleyman Kara tabancasını temizlerken iddiaya göre ateş alan kurşun eşi Aysel Kara'nın sağ göğsüne isabet etti.

13 Haziran 2021, Pazar 13:45 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın evinin önünde temizlediği ruhsatlı tabancası, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Süleyman Kara'nın karşısında duran eşi Aysel Kara'nın sağ göğüs kısmına isabet etti. Süleyman Kara durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Aysel Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysel Kara doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Süleyman Kara ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Kara adliyeye sevk edildi.


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