Son dakika! Sosyal medya fenomeni Pelinsu gözaltına alındı
'Uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Pelinsu M. adliyeye sevk edildi
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu maddeyi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı.
Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu M., adliyeye sevk edildi. Pelinsu M,'nin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanındığı öğrenildi.
AA