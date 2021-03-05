Magazin İpek Hattat'ın evinde alıkoyup işkence yaptığı kuryenin patronu konuştu

İpek Hattat'ın evinde alıkoyup işkence yaptığı kuryenin patronu konuştu

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İpek Hattat'ın evinde alıkoyup işkence yaptığı kuryenin patronu konuştu

Sosyete dünyası iki gündür İpek Hattat’ın kurye Renas Demirbaş’ı evinde alıkoyup işkence etmesiyle çalkalanıyor. Olayla ilgili bu kez kuryenin patronu H.C. konuştu.

05 Mart 2021, Cuma 11:20 Son Güncelleme:
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Sosyete dünyası iki gündür İpek Hattat'ın kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup işkence etmesiyle çalkalanıyor. Günaydın'dan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; olayla ilgili bu kez kuryenin patronu H.C. konuştu.

Arızalı tableti almak için Hattat'ın evine şirketimizin kuryesi Renas'ı gönderdim. Renas oradan beni aradı. Sonra telefonunu elinden aldılar, bir daha da ona ulaşamadım. Polisi aradım. Ardından Renas'ın telefonunu açan İpek Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, çocuk burada bembeyaz oldu, seni bekliyor abisi' dedi. Hattat bana, dolandırıcı dedi, hakaret ve küfür etti. Kendisinden şikayetçiyim.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Hattat'ın evine çağırıp yaklaşık iki saat alıkoyduğu iddia edilen kurye Renas Demirbaş, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Villanın bahçe kapısına gittiğimde beni güvenlik alıp iç kapıya götürdü. Ardından Hattat beni içeri çağırıp villanın kapısını kilitledi. Sevgilisi ve şoförüyle etrafımda durdular, beni işaret edip, "Bunlar dolandırıcı, polis çağırın" dediler. Hattat, yanıma gelip "Patronunu ara hemen" dedi. Ben de korktuğum için aradım. Ardından kadın elimden telefonu alıp merdivenden attı. Bana bağırarak "Siz kimsiniz lan" diyerek küfür ve hakaret etti. "Patronun gelene kadar buradan çıkamayacaksın" dedi.

"YİYORSA KENDİN GEL"

Sonra işaret ederek bana köpeklerinin dışkısını yaptığı yeri gösterip "Git oraya çömel, bekle" dedi. Telefonu yerden alıp birkaç kez daha duvara attı. Evde iki saat kadar mahsur kaldım. Beni ikametinde zorla tutan, hakaret edip telefonumu kıran şahıstan şikayetçiyim. Demirbaş'ın patronu ise, "Renas içerideyken aradım, telefonu kadın açtı. 'Yiyorsa kendin gel. Çocuk bembeyaz oldu, seni bekliyor' dedi. Hakaret ve küfür etti" dedi.

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