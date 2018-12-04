Kübra Eken 20 Haziran 2013 tarihinde doğum yapıp hastaneden taburcu edildikten 2 sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi Bülent Eken tarafından hastaneye götürüldü. Burada Kübra Eken'e beyin kanaması teşhisi konuldu, genç kadın ameliyata alındı.

Kübra Eken'in ailesi ,eşi tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Adli Tıp uzmanı Kübra Eken'de kulak üstünde bulunan ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı ve bir darp sonucu olabileceği, bu durumun da yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdi. Suçlamaları reddeden Bülent Eken hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“HAYATIMI, ANNELİĞİMİ ALDI”

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına duruşmaya Kübra Eken tekerlekli sandalyesiyle beraber getirildi. Ailesi ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Neptün Bülent Eken de avukatıyla duruşmaya katıldı.

GÜÇLÜKLE KONUŞTU, “CEZALANDIRILSIN” DEDİ

Kübra Eken'in avukatları dosya kapsamında alınan 3 raporun darp neticesinde yaralamanın meydana geldiği yönünde olduğunu söyledi. Yaralama olayının darp neticesinde olup olmadığının tespit edilemediğine son gelen Adli Tıp Kurumu raporunun kabul edemediğini kaydetti.

Kübra Eken ise güçlükle konuşarak, “Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Son sözü sorulan Neptün Bülent Eken, “Suç işlemedim” savunması yaptı.

12 AY 15 GÜN HAPİS

Mahkeme, sanığın suçunun sabit olduğunu belirtti. “Eşi kasten yaralama” suçundan önce 15 ay hapsine karar verdi. Yargılama sürecindeki davranışlarını indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme cezayı 12 ay 15 güne indirdi. Sanığın tekrar suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığını kaydeden hakim, başka bir indirim yapılmasına yer olmadığını belirtti.

Dava sonrası açıklama yapan Kübra Eken'in ailesi cezayı az bulduklarını belirterek itiraz edeceklerini söyledi. İndirim yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.





İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMA: KASTEN YARALAMA

İddianamede, Kübra Eken’in 20 Haziran 2013’te doğum yaptığı belirtilerek, hastaneden taburcu edildikten iki gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikâyetiyle eşi tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü anlatılıyordu.

Bu hastanede Kübra Eken’e beyin kanaması teşhisi konularak ameliyat yapıldığı kaydedilen iddianamede, Adli Tıp uzmanının, Kübra Eken’de kulak üstünde bulunan ekimozun bir darp sonucu olabileceği, bu durumun da yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyordu. İddianamede, Neptün Bülent Eken’in, “Kasten yaralama” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep ediliyordu.