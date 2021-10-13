Dünya Son dakika... Sputnik Light aşısının koruyuculuk oranı açıklandı

Son dakika... Sputnik Light aşısının koruyuculuk oranı açıklandı

Dünya

Son dakika... Sputnik Light aşısının koruyuculuk oranı açıklandı

Rusya Sputnik Light koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranını yüzde 70 olarak açıkladı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
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Son dönemde dünya genelinde baskın tür haline gelen Delta varyantı ile mücadele sürüyor. Pek çok ülke Delta'ya karşı takviye doz kararı alırken, Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su Kirill Dmitriev Sputnik Light'ın Delta varyantına karşı etkinlik oranı açıkladı.

Dmitriev, 'Tek doz Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik sonuçları yüzde 70'e ulaşıyor' dedi.

Söz konusu açıklamada Sputnik Light'ın bazı iki atışlı aşılardan daha etkili olduğu iddiası da yer aldı.

Sputnik Light aşısı Sputnik V'in ardından Rusya'da kullanımına izin verilen ikinci aşı olmuştu.

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