Türkiye Son dakika! Stajyer avukatın kahreden sonu!

Son dakika! Stajyer avukatın kahreden sonu!

Türkiye

Son dakika! Stajyer avukatın kahreden sonu!

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da, 23 yaşındaki Berrin Akça pencere camını silerken düşüp hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:35 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da, 4’üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen stajyer avukat Berrin Akça (23), yaşamını yitirdi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akça’nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını üzen Akça’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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