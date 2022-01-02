İzmir'de 30 yaşındaki Özde Çivici, akılalmaz bir şekilde yaşamını yitirmişti! Çalıştığı otelde mermer cilası içen genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı! O ifadeler ise akıllarda soru işareti bıraktı. Çivici'nin bir yakını, "Olaydan önce odasına suyunu bırakmış Daha sonra gelen bir grubu karşılamış. Döndüğünde de masadaki suyu alıp içmiş. Sıvının mermer cilası olduğunu hissetmemiş. Tadı ve görüntüsü su ile benzerlik gösteren bir sıvıymış. Ölümünde ihmal varsa ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre, Mermer işiyle uğraşan bir kişi ise, "Mermer cilası kolay ulaşılabilecek bir ürün değil. Bizim sektörümüzde kullanılıyor. Gidip cila alıp mermerlerinize süremezsiniz. Bu profesyoneller tarafından yapılan ve yapılması gereken bir işlem. Tamamen kimyasal bir maddeden bahsediyoruz. İçinde asidik maddeler var. Keskin bir kokusu var. İçildiği zaman ciddi hasarlar verebiliyor" diye konuştu...









İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İzmir'in Selçuk ilçesinde çalıştığı otelde, su sandığı pet şişe içerisindeki mermer cilasını içtiği öne sürülen Özde Çivici (31), yaşamını yitirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otelde yaptığı incelemede içerisinde su ve mermer cilası bulunan pet şişelerin yan yana olduğunu belirlediği bildirildi

Özde Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Özde Çivici'nin cenazesi, ilçedeki Tahsinağa Camii'ne getirildi. Çivici'nin acılı babası Adnan Çivici, "Acımız var. Hepimiz mahvolduk. Bu konuyla ilgili dile getirmek istediğim bir şey yok" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KORKUNÇ ŞÜPHE!

30 yaşındaki Özde Çivici, akılalmaz bir şekilde yaşamını yitirmişti! Çalıştığı otelde mermer cilası içen genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı! O ifadeler ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Çivici'nin bir yakını, "Olaydan önce odasına suyunu bırakmış Daha sonra gelen bir grubu karşılamış. Döndüğünde de masadaki suyu alıp içmiş. Sıvının mermer cilası olduğunu hissetmemiş. Tadı ve görüntüsü su ile benzerlik gösteren bir sıvıymış. Ölümünde ihmal varsa ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

Mermer işiyle uğraşan bir kişi ise, "Mermer cilası kolay ulaşılabilecek bir ürün değil. Bizim sektörümüzde kullanılıyor. Gidip cila alıp mermerlerinize süremezsiniz. Bu profesyoneller tarafından yapılan ve yapılması gereken bir işlem. Tamamen kimyasal bir maddeden bahsediyoruz. İçinde asidik maddeler var. Keskin bir kokusu var. İçildiği zaman ciddi hasarlar verebiliyor" diye konuştu...

Bu iki farklı ifade şüphe uyandırdı.

Genç kadının akılalmaz ölümü araştırılmaya devam ediliyor...



