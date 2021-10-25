Son dakika… Sudan’da asker parti liderlerini tutukladı

Bir grup asker iktidar partilerinin liderlerini evlerinde gözaltına aldı. Sudan genelinde internet kesilirken, darbe karşıtı protestocular sokaklarda bayraklarla yürüyor. Başkent Hartum'daki havalimanı kapatıldı.

Sudan'da bir grup askerin Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Sudan Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanları ordu tarafından gözaltına alındı’ ifadeleri kullanıldı.

Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı.

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