Türkiye Son dakika: Sulama kanalında 20'li yaşlarda bir gencin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Sulama kanalında 20'li yaşlarda bir gencin cansız bedeni bulundu

Türkiye

Son dakika: Sulama kanalında 20'li yaşlarda bir gencin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi...Şanlıurfa’da DSİ sulama kanalında 20 yaşlarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

04 Temmuz 2021, Pazar 17:58 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da DSİ sulama kanalında 20 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şenocak Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri ızgara tellerine takılı ceset görünce durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından halatla ceset kanaldan çıkarıldı.

Suda uzun süre kaldığı tahmin edilen ceset, kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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