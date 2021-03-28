Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin kıymetli dayısı Selami Reis Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeşim Süleyman Bey ve ailesine sabırlar diliyorum.' açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Değerli kardeşim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da, "İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun, Hakk’ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, Sn. Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı Cennet olsun." ifadelerine yer verdi.



