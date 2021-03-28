Siyaset Son dakika: Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis hayatını kaybetti

Son dakika: Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis hayatını kaybetti

Siyaset

Son dakika: Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis hayatını kaybetti. Soylu'nun 15 gün önce de babası vefat etmişti.

28 Mart 2021, Pazar 15:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin kıymetli dayısı Selami Reis Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeşim Süleyman Bey ve ailesine sabırlar diliyorum.' açıklamasını yaptı.

 Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Değerli kardeşim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da, "İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun, Hakk’ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, Sn. Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı Cennet olsun." ifadelerine yer verdi.


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