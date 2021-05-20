Türkiye Son dakika: Süleymaniye Camii yanında yangın!

Son dakika: Süleymaniye Camii yanında yangın!

Türkiye

Son dakika: Süleymaniye Camii yanında yangın!

Son dakika haberine göre, İstanbul Fatih'te Süleymaniye Camii’nin yanında yangın çıktı. Metruk binada çıkan yangın için olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye aracının şoförü dar yollarda dönmeye çalışırken zorlandı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 10:44 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre saat 09.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Süleymaniye Camii'nin yanında bulunan yanan binada alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bir itfaiye aracının şoförü dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.


Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.

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