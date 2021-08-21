Türkiye Son dakika: Sünnet düğünü aracına silahlı saldırı!

Son dakika: Sünnet düğünü aracına silahlı saldırı!

Türkiye

Son dakika: Sünnet düğünü aracına silahlı saldırı!

Afyonkarahisar'da sünnet düğünü aracına, seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. 1 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, sünnet düğünü için süsletilen Erkan Altıntaş'ın kullandığı 35 BFU 753 plakalı otomobile, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunun 4. kilometresinde seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan pompalı tüfekle ve tabancayla ateş açıldı.


Silahlı saldırı sonrası otomobil sürücüsü Altıntaş, elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.


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