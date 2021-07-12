Türkiye Son dakika: Sünnet düğününde katliam! Yaşlı-çocuk demeden vurdu: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Sünnet düğününde katliam! Yaşlı-çocuk demeden vurdu: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Sünnet düğününde katliam! Yaşlı-çocuk demeden vurdu: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir Altıeylül'de sünnet düğününü basan saldırgan eline aldığı silahla yaşlı genç demeden önüne geleni vurdu. Korkunç olayda 3 yaşındaki çocuk ve 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 09:59 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi, Ganibey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. S.A.'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu K.D., E.G., A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. vurularak yaralandı.


2 ÖLÜ, 8 YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan K.D. ve E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

1 TABANCA VE 2 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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