Futbol Son dakika... Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Son dakika... Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Futbol

Son dakika... Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

03 Ekim 2021, Pazar 19:46 Son Güncelleme:
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Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekinine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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