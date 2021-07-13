Son dakika: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi bugün TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı. Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu.
13 Temmuz 2021, Salı 19:34 Son Güncelleme:
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Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.00'da başlayan fikstür çekimine kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri katıldı. Süper Lig'de yeni sezon 13-14-15 ve 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve 23 Mayıs 2022'de oynanacak son hafta mücadeleleri ile sona erecek.
Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
Giresunspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Göztepe
Sivasspor - Konyaspor
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Medipol Başakşehir - Alanyaspor
Altay - Hes Kablo Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbi haftaları da belli oldu. Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:
4'üncü hafta: Trabzonspor-Galatasaray
9'uncu hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
10'uncu hafta: Beşiktaş-Galatasaray
12'nci hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13'üncü hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
17'nci hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
AKINCIOĞLU: DOSTÇA BİR SEZON DİLİYORUM
TFF Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, yeni sezon öncesi takımlara başarı dileğinde bulunurken, "Galatasaray Atina'da üzücü bir olay yaşadı. Yunanistan'a dostça olmayan bu davranışı nedeniyle biz de tavrımızı gösteriyoruz. Galatasaray da haklı protesto göstermiştir, dileğimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması. Çok heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Yeni sezona başlıyoruz. Şampiyonluk averajla belli oldu. Zor bir yıldı. Özveriyle sezonu tamamladık. Futbol takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezon 20 takımla oynanacak. A Milli Takım, Türkiye Kupası ve lig maçlarıyla, dolu dolu bir sezon geçecek. Salgının geçmesiyle sezonun tamamlanmasını temenni ediyoruz. Sezona yüzde 50 taraftar kapasitesiyle başlıyoruz. Niyetimiz statlarımızın tüm taraftarlara açık olması. Futbolcular için motivasyon olacak. Futbol ailesi olarak amacımız futbol markasını yukarı taşımak olmalı. Projeler geliştirmeliyiz. Yayıncı kuruluşa teşekkür ederiz. Birlik beraberlik ruhuyla dostça bir futbol sezon diliyorum" dedi.
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA)