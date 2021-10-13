Türkiye Son dakika: Suriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan açıkladı, Reuters 'son dakika' koduyla duyurdu

Son dakika: Suriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan açıkladı, Reuters 'son dakika' koduyla duyurdu

Türkiye

Son dakika: Suriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan açıkladı, Reuters 'son dakika' koduyla duyurdu

'Suriye'ye yeni harekat olur mu?' sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız. Bu konuda son derece kararlıyız' dedi. Reuters haber ajansı, Bakan Çavuşoğlu'nun Suriye açıklamasını 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu.

13 Ekim 2021, Çarşamba 12:39 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız. Bu konuda son derece kararlıyız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerden gelen "Suriye'ye yeni harekat olur mu?" sorusuna yanıt verdi. "Kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda son derece kararlıyız" ifadesini kullandı.


"Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diyen Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda bu tür saldırıları görmeye başladık. Her iki ülkede bu töreristleri en az 30 km güneye çıkaracaklardı. Rusya, Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyecekti. Bu sözler uttulmadı. Dolayısıyla son saldırılarda Rusya'nın ve ABD’nin de sorumluluğu var, sözlerinde durmadılar.Bu teröristler burada olduğuna göre, bizim de yapmamız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Saldırıları kınıyoruz diyorlar peki bu silahları kim veriyor sen eğitiyorsun, sonra göstermelik bir kınama açıklaması yapıyor."

ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİNİ DÜNYA SON DAKİKA KODUYLA GEÇTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözleri, anında dünyada yankı buldu. Reuters haber ajansı, "Rusya ve ABD'nin sorumluluğu var. Türkiye Suriye'de ne gerekiyorsa yapacak" sözlerini 'son dakika' koduyla dünyaya geçti.

ERDOĞAN: GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye düzenlenen saldırılara tahammülün kalmadığını söylemişti. Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız." demişti.

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