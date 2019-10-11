Suruç'a bağlı Çaykara köyüne havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur ile 1 tarım işçisi şehit oldu, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sınırdaki Türk topçuları ise havan mermilerinin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği'nce Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden Suruç ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda 2 kişinin şehit olduğu, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim'de başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı' harekatı sırasında 11.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca ilimiz Suruç ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu Çaykara Mahalle Muhtarı Halil Yağmur ve Şıh Güzel şehit oldu, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, tedavilerine devam edilmektedir. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Sivil şehit sayısı 9'a yükseldi

Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, dünden bu yana teröristlerce havan ve roketler ile düzenlenen saldırılarda şehit olan sivil sayısı toplamda 9'a yükseldi

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş de teröristlerin saldırısında yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de YPG/PKK'nın saldırılarında anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit düşmüştü.







