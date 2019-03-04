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Son dakika! Suudi Arabistan uçağının motorunda yakıt sızıntısı

Atatürk Havalimanı’nda İstanbul’dan Cidde’ye gitmek için pist başına ilerleyen Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçak motorundan çıkan duman nedeniyle park yerine geri döndü. Uçağın motorunda yakıt sızıntısı tespit edilirken, sefer iptal edildi.

04 Mart 2019, Pazartesi 17:08
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Son dakika! Suudi Arabistan uçağının motorunda yakıt sızıntısı

Atatürk Havalimanı’nda Suudi Arabistan Havayolları’na ait İstanbul-Cidde seferini yapmaya hazırlanan Airbus A320 tipi uçak kalkış için pist başına ilerlerlerken, bu sırada kalkış için bekleyen başka bir uçağın pilotu, Airbus A320 tipi uçağın motorundan duman çıktığını gördü.

Pilot, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne bildirdi. Kule görevlileri Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçağın pilotu ile irtibata geçti ve uçağın hangara çekilmesini istedi. Yapılan kontrollerde uçağın duman çıkan motorunda yakıt sızıntısı yaşandığı belirtildi. Uçak hangara çekilirken, Cidde-İstanbul seferi iptal edildi.

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