Son dakika! Suudi Arabistan uçağının motorunda yakıt sızıntısı

Atatürk Havalimanı’nda Suudi Arabistan Havayolları’na ait İstanbul-Cidde seferini yapmaya hazırlanan Airbus A320 tipi uçak kalkış için pist başına ilerlerlerken, bu sırada kalkış için bekleyen başka bir uçağın pilotu, Airbus A320 tipi uçağın motorundan duman çıktığını gördü.

Pilot, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne bildirdi. Kule görevlileri Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçağın pilotu ile irtibata geçti ve uçağın hangara çekilmesini istedi. Yapılan kontrollerde uçağın duman çıkan motorunda yakıt sızıntısı yaşandığı belirtildi. Uçak hangara çekilirken, Cidde-İstanbul seferi iptal edildi.