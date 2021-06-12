Son dakika... Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı!
Reuters'ın Suudi Haber Ajansı'na dayandırdığı son dakika haberinde, Suudi Arabistan'ın bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni vereceği belirtildi.
12 Haziran 2021, Cumartesi 13:28 Son Güncelleme:
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Reuters'ın Suudi Haber Ajansı'na dayandırdığı son dakika haberine göre Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek.
Hac ve Umre Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu yıl hac görevi için Kovid-19 salgını ve mutasyonları için tedbir alındığını belirterek toplam hacı adaylarının 60 bin ile sınırlandırıldığını açıkladı. Ülkede hali hazırda yaşayan ve aşı olan vatandaşlarının başvurabileceği ifade edildi.
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