Dünya Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş hac planı!

Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş hac planı!

Dünya

Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş hac planı!

Son dakika haberine göre, Suudi Arabistan'da Riyad yönetimi bu yıl da haccı yasaklamayı planlıyor. Hac ibadeti için ülkeye geleceklere koronavirüs nedeniyle izin vermemeyi düşünüyorlar.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 12:58 Son Güncelleme:
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Reuters haber ajansına bilgi veren iki kaynak, Riyad yönetiminin koronavirüs nedeniyle hac ibadeti için ülkeye geleceklere izin vermemeyi düşünüyor.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtildi.

Reuters, haberi ismini vermeyen iki kaynağa dayandırdı.

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