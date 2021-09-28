Türkiye Son dakika: Taksi genelgesi! 81 ile gönderildi! Yolcu seçen taksilere uygulanacak

Son dakika: Taksi genelgesi! 81 ile gönderildi! Yolcu seçen taksilere uygulanacak

Türkiye

Son dakika: Taksi genelgesi! 81 ile gönderildi! Yolcu seçen taksilere uygulanacak

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine Taksi Denetimleri genelgesi gönderildi. Buna göre, ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde trafikten men dahil yasal işlem yapılacak. otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak.

28 Eylül 2021, Salı 13:05 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi' gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak" denildi.

Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.

TAKSİLERLE İLGİLİ ŞİKAYETLER ARTTI

Ticari taksi denetimleri arttırılacak, şehirlerarası otobüslerdeki gibi ticari taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek. Bakanlığımız tarafından 81 il Valiliğine Taksi Denetimleri genelgesi gönderildi.

Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi.

VATANDAŞLARLA TURİSTLER ARASINDA MAĞDURİYET

Genelgede bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı: 

  • Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müraacatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. 
  • Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak. 
  • Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. 
  • Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.
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