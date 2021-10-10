Türkiye Son dakika: Taksici tartıştığı milli sporcuyu silahıyla vurdu! Dehşet anları kamerada

Son dakika: Taksici tartıştığı milli sporcuyu silahıyla vurdu! Dehşet anları kamerada

Türkiye

Son dakika: Taksici tartıştığı milli sporcuyu silahıyla vurdu! Dehşet anları kamerada

Taksi şoförü Serhat Demir trafikte artışmaya başladığı milli diskçi Berke İnaloğlu'a tabancayla 5 el ateş etti. Taksicinin Berke İnaloğlu'nu vurmadan önce silahla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

10 Ekim 2021, Pazar 15:07 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta taksi şoförü Serhat Demir'in tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu vurmadan önce silahla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan Demir ifadesinin ardından tutuklandı.

Olay, önceki gün Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden milli diskçi Berke İnaloğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Demir, İnaloğlu'na tabancayla 5 el ateş etti.


SOL BACAĞINA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Sol bacağına 3 kurşun isabet eden İnaloğlu yaralandı. İnaloğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Demir ise ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada olayla ilgili cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Demir'in İnaloğlu'nu vurmadan önce tabanca ile tehdit ettiği görülüyor.


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