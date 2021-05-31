Türkiye Son dakika: Taksim metro istasyonu kapatıldı! Metro İstanbul duyurdu

Son dakika: Taksim metro istasyonu kapatıldı! Metro İstanbul duyurdu

Türkiye

Son dakika: Taksim metro istasyonu kapatıldı! Metro İstanbul duyurdu

Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin kararını Metro İstanbul duyurdu.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:28 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.





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