Son dakika: Taksim metro istasyonu kapatıldı! Metro İstanbul duyurdu
Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin kararını Metro İstanbul duyurdu.
31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:28 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:
İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.
https://twitter.com/metroistanbul/status/1399350944287055877?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399350944287055877%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-metro-istanbul-duyurdu-taksim-istasyonu-kapatildi-41822192
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