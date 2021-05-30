Türkiye Son dakika: Taksim Meydanı'nda ortalık karıştı! Özel Harekat polisi ayırdı

Son dakika: Taksim Meydanı'nda ortalık karıştı! Özel Harekat polisi ayırdı

Türkiye

Son dakika: Taksim Meydanı'nda ortalık karıştı! Özel Harekat polisi ayırdı

Son dakika haberine göre, İstanbul Beyoğlu, Taksim Meydanı'nda çıkan kemerli tekme tokat kavga, Özel Harekat polisinin devreye girmesiyle sona erdi.

30 Mayıs 2021, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, İstanbul Beyoğlu, Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle 2’si turist onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı. 

SİVİL POLİS MÜDAHALE ETTİ

Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü. 

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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