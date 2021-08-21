Son dakika haberine göre; Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapıları önünde oluşturulan barikatların ardında günlerdir içeri girmeyi bekliyor. Öte yandan Taliban kontrolündeki Kabil'de de güzellik salonlarının tahrip edildiği görüntülendi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, 5 gündür ülkeden çıkmak için havaalanına alınmayı bekliyor.

Pasaportu ve uçuş izni olanların tek tek seçildiği giriş kapılarından havalimanına girerek "umut yolculuğuna" çıkmayı hedefleyen Afganlar, dikenli teller ve betonlarla oluşturulan barikatların ardında bekletiliyor.

Havalimanı ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yabancı askerlerin kontrolündeki kapılarda zorlu şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor.

Tahliye için günlerdir kapıda bekleyen bir Afganistanlı, yiyecek ve su sıkıntısı çektiklerini anlattı. Havalimanına girmek ve tahliye olmak için beklediklerini anlatan Afgan, hangi ülkeye gideceğinin fark etmeyeceğini, Kabil'den mutlaka ayrılmak istediğini belirtti.

GÜZELLİK SALONLARINDAKİ KADIN FOTOĞRAFLARI KAPATILDI

Kabil’de birkaç gün öncesine kıyasla artık çok daha az kadın sokağa çıkıyor. Dış dünyaya çıkabilenler ise genellikle yüzlerini peçe ile kapatıyor. Son on yılı kariyerlerini inşa ederek geçiren eğitimli, korkusuz kadınların çoğu, umutsuzca bir çıkış yolu arıyor ve Taliban tarafından hedef alınabileceklerinden endişe ediyor.

Afganistan’ın tamamına yakınını ele geçiren Taliban, Başkent Kabil'de güzellik salonlarında bulunan kadın fotoğraflarının üzerini sprey boyayla kapattı.

Taliban’ın kontrol altına aldığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de, bazı güzellik salonlarının camlarındaki fotoğrafların tahrip edildiği görüldü.

'BENİ ÖLDÜRÜRLERSE KIZLARIMA NE OLACAK'

CNN muhabirine konuşan bir kadın, "Geleceğimi düşünüyorum, beni öldürürlerse kızlarıma ne olacak. İki kızım annesiz kalacak" diyerek endişesini dile getirdi.

Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kadının bir dizi uluslararası STK'da çalıştığı belirtildi. Kadın, günlerini umutsuzca yardım için onlara yalvararak geçirdiğini, ancak hiçbirinin yanıt vermediğini söyledi.

'HİÇBİRİ BANA YARDIMCI OLMADI'

Başka bir kadın ise, "Uluslararası organizasyonlar ile 10 yıldan fazla çalışma deneyimine sahip olmak kolay değil ve hiçbiri bana yardımcı olmadı" dedi.

Diğer taraftan, Taliban'ın başkenti devralması ile Kabil’İn merkezindeki bir giyim mağazası işlerinin arttığını ve çok fazla burka satmaya başladığını söyledi.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da yönetimi ele geçirmeleri sonrasında bir televizyon kanalına konuk oldu. Shaheen konuşmasında, kadınların burka giyme zorunluluğunun olmayacağını ancak başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

Ancak, dükkan sahibi, çoğu erkek olan müşterilerinin korktuklarını ve eşleri, kızları ve hayatlarındaki diğer kadınlar için burka satın aldıklarını çünkü bundan böyle burka giymenin kendilerini güvende tutmanın tek yolu olabileceğini düşündüklerini söyledi.



