Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak. Afgan heyeti öğleden sonra Ankara'da olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz." demişti.

ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle katılmıştı. G20’yi dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel iş birliği platformu olarak gördüğünü belirten Erdoğan, Afganistan’da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımalarının da olduğunu hatırlatmıştı.

Afganistan’da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, “Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban’ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz” diye konuşmuştu.

Afgan halkının 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etmişti:

Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Son günlerde Kabil’de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan’daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur.”

"BAŞKANLIĞA TALİBİZ"

Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayacağını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etmişti:

“Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20’nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz. Endonezya dönem başkanlığında bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum.”

KIZ ÇOCUKLARININ OKULA GÖNDERİLMESİ...

Afganistan’da geçici hükümetin bekleneni henüz veremediğini dile getiren Erdoğan, “İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan’ın terör örgütlerinin üsleri olmasını engelleme konusunda, aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları, bu konularda ciddi manada Afgan’ın, oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor” değerlendirmesini yapmıştı.



