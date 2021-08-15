Dünya Son dakika: Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ilgili Rusya'dan flaş açıklama

Son dakika: Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ilgili Rusya'dan flaş açıklama

Dünya

Son dakika: Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ilgili Rusya'dan flaş açıklama

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova, 'ABD’nin deneyinin bir sonucudur' dedi.

15 Ağustos 2021, Pazar 16:14 Son Güncelleme:
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova, Afganistan’a yönelik açıklamada bulundu. Zakharova, ülkenin içinde bulunduğu durumu, 'Washington’un deneyinin bir sonucu' olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zakharova, “Şaşırtıcı bir şekilde gerçek şu ki Afganistan’da her ikisi de ABD düşünce sürecinin sonucu olan iki güç karşı karşıya gelmiştir. Dünya, bir başka tarihi Washington deneyinin sonucunu dehşetle izliyor” dedi.

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